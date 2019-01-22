Экономика
ЦБ отправил на санацию банк из топ-50РБК 01:37
Указывается, что в качестве первоочередной меры Банк России предоставит МИнБанку средства на поддержание ликвидности. В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.
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с чего всё началось
В опубликованном плане отмечается, что планируется использование денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.RT на русском02:42
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Происшествия
Источник сообщил о возможном захвате самолета Сургут-Москва
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак
Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».
Обновлено в 03:30
Экономика
Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ в Чечне
Заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев назвал решение грозненского суда списать долги жителей Чечни за газ противоречащим действующим нормам права.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии
Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Суд отказался выпустить обвиненного в шпионаже Пола Уилана под залог
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:12
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира
Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 04:00
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Прокуратура потребовала наказания для сторонников Вячеслава Мальцева
Прокуратура потребовала наказания для сторонников Вячеслава Мальцева В Московском окружном военном суде прошли прения по делу сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Обновлено 18 января в 18:10
Происшествия
На севере Свердловской области пропали две туристки
В Свердловской области без вести пропали две туристки из Екатеринбурга.
Обновлено 20 января в 04:51
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Авто
В Сети появились фото обновленного Volkswagen Golf
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Audi изменила цены на автомобили в России
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда
В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Футбол
Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 05:14
Футбол
Кокорину грозит замена коленного сустава
Обновлено в 04:05
Авто
В России начнется производство вариаторов Jatco
Обновлено в 01:44
Политика
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Общество
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек
Обновлено в 05:56
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший минтай
"Если вы выбираете минтай в магазине, обратите внимание на поверхность рыбы, которая должна быть светлой, на ней не должно быть пятен, снега, льда и подсохших участков", - говорит Любовь Абрамова.
Обновлено в 00:00
Политика
В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР
Кремль ориентируется на данные следствия, а не средств массовой информации в вопросе расследования убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:02
Авто
Aston Martin посвятил DBS Superleggera часам TAG Heuer
Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную часовой компании TAG Heuer.
Обновлено в 04:46
Общество
В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью
Груз - 75 тонн свежих томатов - прибыл в пункт пропуска через государственную границу "Большой порт Санкт-Петербург", сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Обновлено в 06:08
Происшествия
СКР возбудил дело против сотрудника СБУ из-за давления на Вышинского
В рамках расследования обстоятельств незаконного преследования на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского возбуждено уголовное дело против главы следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка.
Обновлено в 04:24
Политика
Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре
Интенсификации переговоров поспособствовал и президент России Владимир Путин, который, обратившись к Абэ на форуме во Владивостоке, предложил ему заключить мирный договор без "предварительных условий".
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Александр Кокорин сравнил население России со стадом баранов
Обновлено вчера в 09:42
Интернет
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала американскую корпорацию Google на 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие".
Обновлено в 00:26
Происшествия
СК показал на видео, как бизнесмен в Москве отбился от похитителей
Камеры сняли, как предприниматель в Москве отбился от похитителей, которые в воскресенье выкрали его и вымогали 20 миллионов рублей за освобождение; видео размещено на официальном канале СК на YouTube.
Обновлено в 05:13