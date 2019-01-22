Экономика
ЦБ отправил на санацию банк из топ-50РБК 01:37
Для предупреждения банкротства ЦБ станет инвестором МИнБанка, а в качестве первоочередной меры предоставит ему средства на поддержание ликвидности. В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу в последние несколько лет.
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с чего всё началось
В опубликованном плане отмечается, что планируется использование денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.RT на русском02:42
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Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут — Москва
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Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).
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Пассажир, угрожавший захватить самолет «Аэрофлота», задержан
Силовики задержали пассажира, угрожавшего захватить самолет рейса Сургут — Москва, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.
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В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва
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Происшествия
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Изменивший маршрут самолёт из Сургута приземлился в Ханты-Мансийске
Самолёт, который следовал рейсом Сургут — Москва, но вынужден был изменить свой маршрут из-за возможной нештатной ситуации на борту, приземлился в Ханты-Мансийске.
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В сети появилось видео задержания захватчика самолёта Сургут-Москва
В новостном паблике Mash социальной сети Instagram появились видео задержания захватчика самолёта Сургут-Москва.
Обновлено в 08:56
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«Аэрофлот» отправит пассажиров рейса Сургут-Москва резервным бортом
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Renault выводит на рынок кроссовер Logan
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Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon
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Экономика
Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance
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Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании
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Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак
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Происшествия
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
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Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
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В сирийской Латакии взорвался автомобиль
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Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд
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Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
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Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Названы номинанты на премию «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Оскар».
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Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ
Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ.
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Неизвестный пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве
Неизвестный мужчина на легковом автомобиле пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве.
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Авто
Mitsubishi привезет в Россию 7-местный Outlander
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Лед в Гренландии тает в четыре раза быстрее, чем десять лет назад
Ученые уверены, ситуация будет только ухудшаться: в ближайшем будущем глобальное потепление достигнет таких масштабов, что уровень таяния снега и льда 2012 года будет достигаться и без влияния Североатлантического колебания.
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Радиоджеты сверхмассивной черной дыры оказались направлены на Землю
Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца.
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Названы лучшие и худшие подержанные автомобили в России
Аналитики CarPrice провели специальное исследование и составили рейтинг лучших и худших подержанных автомобилей России в возрасте от 3 до 5 лет.
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