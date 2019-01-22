Экономика

ЦБ отправил на санацию банк из топ-50РБК 01:37

Для предупреждения банкротства ЦБ станет инвестором МИнБанка, а в качестве первоочередной меры предоставит ему средства на поддержание ликвидности. В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу в последние несколько лет.
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с чего всё началось
В опубликованном плане отмечается
, что планируется использование денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.
RT на русском02:42

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ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка

Банки.ру01:35

ЦБ отправил Московский индустриальный банк на санацию

Коммерсантъ04:30

ЦБ утвердил план санации Московского индустриального банка

РИА Новости03:32

История санации банков через Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС06:57

ЦБ анонсировал меры для предотвращения банкротства МИнБанка

RT на русском02:42

ЦБ РФ санирует Московский индустриальный банк через ФКБС

Финмаркет01:38

ЦБ объяснил санацию значимого для регионов банка из топ-50

РБК08:20
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
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Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

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В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
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Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
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Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Оскар».
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Количество погибших при пожаре на двух судах в Черном море выросло до десяти человек. Живыми из воды достали 14 человек.
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