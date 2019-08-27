Экономика
ТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.
Нева Спорт 06:17
Политика
Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.
REGNUM 04:51
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа на съёмках фильма
У одного из пользователей Instagram под ником «shedlocktwothousand» появилось первое изображение внедорожника Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа.
Тарантас Ньюс 01:49
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Футбол
Юркас Сейтаридис: «В „Динамо“ не хватало гетр для тренировок. Все было не так, как нам обещали»
Чемпион Европы в составе сборной Греции Юркас Сейтаридис поделился своими воспоминаниями о пребывании в московском «Динамо».
Матч ТВ 06:01
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Общество
Борисов рассказал, когда начнется серийный выпуск лайнеров МС-21
Серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПолитРоссия 05:35
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Перекресток улиц Туристской и Оптиков затопило
Как пишут в соцсетях очевидцы, на перекрестке улиц Туристской и Оптиков прорвало трубу. Вода затопила проезжую часть и газон.
Росбалт 05:52
Киберспорт
Первый эпизод DLC «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey раздают бесплатно
3DNews 03:01
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53