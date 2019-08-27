Экономика
ТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Авто
Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus представили на МАКС-2019
Вертолет «Ансат» с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиасалоне МАКС-2019.
Авторадио 05:40
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Яна Арлазорова: «Я отговаривала дочь идти на похороны отца»
Ела Ивановна признается, что дочь взяла самое лучшее как от нее, так и отца.
StarHit.ru вчера в 19:00
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Экономика
«Ъ»: в Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными
Банк России может реализовать возможность приема наличных в рамках Системы быстрых платежей.
ТАСС 03:04
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Финансы
Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Культура
Петру Мамонову успешно сделали операцию
Актёр и музыкант Пётр Мамонов, который был госпитализирован в Москве 24 августа из-за инфаркта миокарда, перенёс операцию, его состояние хорошее.
RT на русском вчера в 07:34
Политика
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
RT на русском 05:08
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
В сети появился трейлер 9-го сезона сериала "Американская история ужасов" с подзаголовком "1984".
Piter.tv 05:23
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий
«Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.
ФедералПресс 04:40
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем
Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.
OAnews 05:46
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26