Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у ковровского «Сервисрезерва» на осуществление деятельности по страхованию

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ЦБ отозвал лицензии у «СЕРВИСРЕЗЕРВА»

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