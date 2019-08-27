Экономика
ТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское протиивостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Армия и оружие
Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.
МИР 24 04:36
Здоровье
Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
РБК 10:43
Футбол
Савин: «Матч „Кубань“ – „Томь“ в 2004 году был договорным»
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что поединок 1/16 финала Кубка России-2004/05 между "Кубанью" и "Томью" носил договорной характер.
Soccer.ru 15:26
Общество
На массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле
Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что на массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле.
Капитал страны вчера в 10:44
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
Советник Асада сравнил США с полицейским с дубинкой
Угрозы США в адрес участников международной выставки в Дамаске показывает страх Вашингтона, пытающегося изображать из себя полицейского с дубинкой, заявила во вторник советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
РИА Новости 16:02
Кино
Звезда «Росомахи» сыграет в экранизации «Mortal Kombat»
Kinonews.ru 16:50
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Политика
Татарстан отказался праздновать освобождение Руси от ордынского ига
В Татарстане решили не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Наша версия 06:40
Политика
Владимир Путин едет в Казань закрывать WorldSkills-2019
Как и сообщал ранее «Казанский репортер», Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного чемпионата рабочих специальностей WorldSkills-2019.
Казанский репортер вчера в 07:59
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика
Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera 12:07
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
В Армении задержан бывший глава Минфина Хачатрян
Бывший министр финансов Армении, экс-начальник Комитета по госдоходам Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).
Коммерсантъ 17:59
Политика
Путин назвал приоритетом стабилизацию обстановки «на земле» в Сирии
20 августа глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и добавил, что их действия будут жестоко подавляться.
РБК 12:14
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Космос
NASA: испытание индийской противоспутниковой ракеты «загрязнило орбиту»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало отчет, в котором говорится, что испытание первого индийского противоспутникового оружия загрязнило орбиту Земли космическим мусором.
REGNUM 04:38
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49