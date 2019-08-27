Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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У ковровской страховой компании отозвали лицензии

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ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

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Зебра ТВ06:10

ЦБ отозвал лицензии у «СЕРВИСРЕЗЕРВА»

Саминвестор02:08
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В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
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Начался второй этап поставки С-400 в Турцию

Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.
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Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело

Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
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Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
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Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

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Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
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Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.
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