Экономика
ТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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Футбол
Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России
Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.
Sport24.ru 07:02
Авто
На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus
Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.
РБК 07:34
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов добавил, что Медведева будет выступать в роли официального посла олимпийской команды России на Играх в Токио с сегодняшнего дня и на протяжении ближайшего года.
РБК 04:34
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Общество
Сильнейшие ливни привели к сходу оползней во Владивостоке
Ливни, обрушившиеся на Владивосток, привели к подтоплениям и сходу оползней. Потоки грязи и камней обрушились на дороги и автомобили.
Известия 06:53
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Политика
Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией
Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости 07:31
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС
Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс - Россия 06:42
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Зеленский определился с кандидатурой премьера
Собеседник, близкий к руководству партии "Слуга народа", сказал РБК, что приоритетным кандидатом на пост украинского премьера является Алексей Гончарук.
РБК 07:45
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз премии MTV Video Music Awards
Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.
Говорит Москва 02:29
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес
Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием
Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.
Летидор 06:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Авто
Модель Opel Crossland X покажет осенью топовый силовой агрегат
У кроссовера Opel Crossland X все бензиновые двигатели имеют один рабочий объём — 1,2 л (три цилиндра), но различаются системы питания.
Драйв вчера в 11:11
Футбол
«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
МК-Спорт 05:11
Кино
Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Джессика МакНэми и Джош Лоусон сыграют Соню Блейд и Кано в экранизации серии игр Mortal Kombat.
Культуромания 03:15
Экономика
Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм
Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Армия и оружие
Названы сроки запуска серийного производства беспилотников «Охотник»
Вице-премьер России Юрий Борисов на МАКС-2019 заявил, что серийное производство российских тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года.
ФАН 05:51
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58