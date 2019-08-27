Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Политика Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".

Политика ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Армия и оружие Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Авто Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане» Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».

Футбол Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020 Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.

Спорт Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.

Политика Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7 Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.

Хоккей «Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист» У «Автомобилиста» свою вторую шайбу забросил Гареев. В овертайме голов забито не было, в серии буллитов победу праздновали хозяева.

Экономика Власти хотят ускорить возврат похищенных денег с карт россиян Банки, МВД и ФинЦЕРТ ЦБ намерены повысить эффективность взаимодействия для ускорения возврата россиянам похищенных средств с их карт.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Авто Subaru обновила седан и хэтчбек Subaru Impreza Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.