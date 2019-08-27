Экономика
ТАССЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:59, Вашингтон
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова
UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".
Взгляд-инфо 12:36
Политика
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов
ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.
РИА Новости 13:45
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений
Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Спорт
Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru 07:21
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Газета.Ru вчера в 21:45
Хоккей
«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»
У «Автомобилиста» свою вторую шайбу забросил Гареев. В овертайме голов забито не было, в серии буллитов победу праздновали хозяева.
Чемпионат 12:36
Экономика
Власти хотят ускорить возврат похищенных денег с карт россиян
Банки, МВД и ФинЦЕРТ ЦБ намерены повысить эффективность взаимодействия для ускорения возврата россиянам похищенных средств с их карт.
ПРАЙМ 11:51
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Авто
Subaru обновила седан и хэтчбек Subaru Impreza
Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.
Автоновости дня 08:24
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29