Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»ТАСС 04:53

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
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Страховая компания «Ангара» уходит

Московский Комсомолец02:59

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

ТАСС04:53

ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»

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Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Аргументы и Факты05:05

ЦБ отозвал лицензии «Ангары» и ввел временную администрацию

Агентство страховых новостей05:11

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Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов

Российская газетавчера в 04:45
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