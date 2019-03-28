Экономика
ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»ТАСС 04:53
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
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Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников
Интерфакс - Россиявчера в 05:54
Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов
Российская газетавчера в 04:45
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