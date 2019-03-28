Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»ТАСС 04:53

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
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Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Аргументы и Факты05:05

ЦБ отозвал лицензии «Ангары» и ввел временную администрацию

Агентство страховых новостей05:11

ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»

Банки.ру04:25

Страховая компания «Ангара» уходит

Московский Комсомолец02:59

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

ТАСС04:53

Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников

Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов

Российская газетавчера в 04:45
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Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
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Экономика

В РФ заселили первый дом, построенный с применением эскроу-счетов

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Общество

Депутаты хотят запретить жителям Саратовской области свистеть по ночам

«Законопроектом предлагается установить периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя, защищаемые объекты на территории Саратовской области, а также перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

Рано утром в субботу, 30 марта, в Иркутске произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
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В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
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Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
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Политика

Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit

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Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
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Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
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Обновлено в 15:25
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