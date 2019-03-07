Экономика

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка»МедиаКорСеть 01:56

Центробанк отозвал лицензию у уфимского ПАО «Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк») в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
Как поясняет ЦБ
, в деятельности «Роскомснаббанка» отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».
Башинформ00:09

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В Уфе эксперты рассказали, как получить деньги вкладчикам Роскомснаббанка

Bash.News12:42

Уфимский Роскомснаббанк лишился лицензии

Вся Уфа01:04

Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка

КП - Уфа01:22

У крупнейшего регионального банка Башкирии - Роскомснаббанка отозвана лицензия

Башинформ00:09

ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»

RT на русскомвчера в 22:57

Увидели признаки финансовой пирамиды: у Роскомснаббанка в Уфе отозвали лицензию

Уфа1.ру01:31

ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»

РБКвчера в 22:59
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Футбол

Зенит — Вильярреал 1:3

Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Суд лишил Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено в 15:27
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Россия передаст Индии в аренду новую атомную подлодку, сообщили СМИ

Издание Print со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение о передаче Индии в аренду новой атомной подводной лодки.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве на детской площадке нашли гранату

Граната найдена на детской площадке в одном из столичных дворов.
Обновлено в 13:36
Происшествия

На замерзшую Неву с Литейного моста упал человек

Обновлено в 15:42
Общество

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак

Обновлено в 11:29
Политика

Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».
Обновлено в 14:21
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:50
Политика

Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:06
Футбол

«Волгоград Арена» признана лучшим стадионом 2018 года

Рейтинг лучших стадионов составляют с 2012 года. С 2014 года его разделили на голосование болельщиков и экспертов.
Обновлено в 13:43
Наука

Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Футбол

Тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» со «Спартаком»

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха на пресс-конференции после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над "Зенитом" (3:1) отметил, что в чемпионате Испании есть похожая по стилю игры на петербуржцев команда, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 15:42
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Футбол

Александр Кокорин: Больно ходить, жду врачей из «Зенита»

Обновлено в 00:17
Политика

8 марта объявлено днем перемирия в Донбассе

Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.
Обновлено в 11:56
Космос

Ученые высчитали массу Млечного Пути

Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды.
Обновлено в 15:09
Финансы

Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Футбол

УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» из-за нарушений ФФП

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 13:39
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Культура

Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии

Обновлено в 09:19
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией России»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является «худшей версией России».
Обновлено в 13:20
Происшествия

В США скончался старейший член палаты представителей

В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Космос

Маск оценил российский носитель «Ангара»

Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере дал оценку российской космической технике.
Обновлено в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
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