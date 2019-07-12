Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского банкаНовый День 04:08

Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк.
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка

РБК03:55

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Интерфакс03:06

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру05:00
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