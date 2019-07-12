Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского банкаНовый День 04:08
Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
Происшествия
Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой
Обновлено в 08:16
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Экономика
«Северсталь» за 1 полугодие увеличила производство стали на 1%
Объем производства чугуна снизился во 2 квартале 2019 до 2.30 млн тонн (1 кв. 2019: 2.36 млн тонн) в связи с проведением краткосрочных ремонтных работ на ДП#1, ДП#4 и ДП#5. Производство стали осталось практически неизменным и составило 3.06 млн. тонн (1 кв. 2019: 3.04 млн тонн), отражая рост объемов электросталеплавильного производства.
Обновлено в 02:09
Кино
Безруков опроверг сообщения об исполнении роли Остапа Бендера
Актер Сергей Безруков опроверг сообщения о том, что в новом мини-сериале «Бендер» он сыграет знаменитого героя Ильфа и Петрова Остапа Бендера.
Обновлено в 08:08
Политика
Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Спорт
Загитова и Трусова выступят на Japan Open-2019
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова выступят на турнире Japan Open-2019, который пройдет 5 октября.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Дакота снялась для мужского журнала после липосакции
Певица Рита Дакота снялась для обложки глянцевого журнала Maxim в нижнем белье.
Обновлено в 08:00
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Спорт
Росгвардия не отзывала лицензии у биатлонных центров Тюменской области
Управление Росгвардии не отзывало лицензии у биатлонных центров Тюменской области в связи с запретами на использование стрельбищ, расположенных в черте города.
Обновлено в 07:24
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15
Политика
В офисе президента Зеленского прошли обыски
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Политика
СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Футбол
Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
Обновлено в 08:39
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Недвижимость
Россиян предупредили о резком падении цен на жилье
Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00