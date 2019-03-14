Экономика
ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского «РТС-Банк»63.ru 05:11
В четверг, 14 марта, Центральный банк России приостановил деятельность тольяттинского АО «РТС-Банк». У кредитной организации отозвали лицензию. АО «РТС-Банк» учредили в 2002 году в Тольятти.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову выписали из реанимации
Обновлено вчера в 15:28
Кино
Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне
Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
Обновлено в 08:46
Экономика
Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%
Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Политика
Мэр Липецка подал заявление об отставке и идёт в отпуск
Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года.
Обновлено в 07:52
Политика
В России запретили полеты Boeing 737 MAX
Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 06:11
Политика
Венедиктов сохранил пост главного редактора «Эха Москвы»
Собрание журналистов «Эха Москвы» большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на должность главного редактора радиостанции на следующие пять лет, сообщает радиостанция.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8%
Президент России Владимир Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% годовых и менее к 2024 году.
Обновлено в 08:11
Политика
МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата
Ранее издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что накануне МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул один из дипломатов.
Обновлено в 09:12
Транспорт
РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами
Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика
Почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию
Справка "РГ" 16 марта 2014 года в Крыму 96,77 процентов избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России в качестве субъекта федерации.
Обновлено в 08:12
Общество
Суд отклонил иск к «ВКонтакте» о передаче личных данных в МВД
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска к ООО «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам.
Обновлено в 09:20
Политика
На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу
Обновлено в 05:40
Политика
Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Линдси Лохан выругалась матом на русском языке
Американская актриса Линдси Лохан оставила матерный комментарий на русском языке под публикацией портала RT в Twitter.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
Обновлено в 08:30
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Политика
Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом
Обновлено в 08:15
Политика
Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»
Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Госдума обсудит культивацию опийного мака
Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Россия решила созвать арбитраж по спору с ЕС в ВТО
В январе 2017 года Россия решила оспорить антидемпинговые пошлины ЕС в ВТО.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК
Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
Обновлено в 07:55
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Спорт
Чемпиона Универсиады Березина дисквалифицировали на 4 года за допинг
Российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:47
Политика
Грудинин может получить депутатский мандат Жореса Алферова
Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов на получение мандата, который ранее принадлежал Жоресу Алферову, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Боевик 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
Представители силовых ведомств и Народной милиции ЛНР обеспечили переход военнослужащего ВСУ Сергея Магденко на сторону Народной республики.
Обновлено в 07:05
Наука
Российский физик получил премию Национальной академии наук США
Россиянин Алексей Мельников получил престижную премию Национальной академии наук США за научные публикации, связывающие машинный интеллект и эксперименты в квантовой физике.
Обновлено в 07:06