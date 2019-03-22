Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»РБК 02:45
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЖКХ
Жвачкин потребовал наказать чиновников за рост тарифов на вывоз мусора
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал привлечь к ответственности чиновников, отвечающих в регионе за повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО); также он потребовал разработать систему мероприятий "мусорной реформы", сообщает корреспондент РИА Томск.
Обновлено в 03:07
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Транспорт
Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Игры
Названа дата выхода игры Stranger Things 3: The Game
Разработчики из BonusXP объявили дату выхода Stranger Things 3: The Game.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Экономика
Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь
Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных
В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Авто
LADA Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Российский универсал LADA Vesta SW с 1,6-литровым двигателем получил премию австрийского автомобильного сообщества Marcus в номинации «Экономичная новинка» среди моделей компакт-класса.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020
Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 18:09
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года
Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте.
Обновлено в 03:58