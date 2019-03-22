Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»РБК 02:45
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Армия и оружие
Порошенко остался без нового оружия
Модули собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, который был разработан еще в 1970-е годы.
Обновлено в 07:00
Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Политика
Трамп обвинил Украину в поддержке Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в поддержке экс-кандидата на президентский пост Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации по дневной норме потребления воды
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации относительно дневной нормы потребления воды.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.
Обновлено в 06:41
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Политика
Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голанских высот израильской территорией дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 по цене в 11 тыс. рублей представлен в России
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия.
Обновлено в 04:48
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Политика
Лавров назвал причину авиаударов НАТО по Югославии
Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40