Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»РБК 02:45

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Российская газета04:52

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

ТАСС02:16

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

News.ru03:04

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

БИЗНЕС Online02:40

ЦБ РФ лишил компанию «АСКО-Жизнь» лицензии на страхование жизни

ФАН03:20

ЦБ лишил лицензии страховую компанию «АСКО-Жизнь»

Банки.ру02:16

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

РБК02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко остался без нового оружия

Модули собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, который был разработан еще в 1970-е годы.
Обновлено в 07:00
Спорт

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Политика

Трамп обвинил Украину в поддержке Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в поддержке экс-кандидата на президентский пост Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman

Обновлено в 06:04
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Здоровье

Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации по дневной норме потребления воды

Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации относительно дневной нормы потребления воды.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.
Обновлено в 06:41
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

Обновлено в 05:44
Общество

Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток

Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Космос

Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети

В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Политика

Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голанских высот израильской территорией дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика

США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»

США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 7 по цене в 11 тыс. рублей представлен в России

Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля

Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия.
Обновлено в 04:48
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Политика

Лавров назвал причину авиаударов НАТО по Югославии

Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное