Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»ТАСС 01:35

Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 296-е место в банковской системе РФ.
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ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

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ЦБ отозвал лицензию у РАМ банка

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ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

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