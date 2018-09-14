Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»ТАСС 01:35
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 296-е место в банковской системе РФ.
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