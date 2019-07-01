Центробанк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "РАМ Банк" (Москва). Как поясняется на сайте регулятора, решение принято из-за неоднократного нарушения законов о банковской деятельности.

Гаджеты Компания Alibaba разработала собственный чип-процессор Alibaba Group в четверг представила свой первый чип-процессор собственной разработки - китайские компании стремятся к самодостаточности в полупроводниковой промышленности в условиях торговой войны между США и Китаем, сообщает ЕНВ.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Политика Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Происшествия В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.

Здоровье Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Энергетика Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.

Политика Трамп заявил, что винит Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.

Происшествия На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.

Политика С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

Политика Трамп потребовал реформировать ВТО Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.

Транспорт МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Спорт Чупков выиграл ЧМ на 200 м брассом с мировым рекордом На дистанции 200 метров брассом россиянин показал лучшее время, установив мировой рекорд. Его результат составил 2.06,12.

Общество Пэрис Хилтон собралась купить курорт в Закарпатье Наследница международной сети отелей Пэрис Хилтон обдумывает покупку курортного комплекса в Закарпатье, передает "Укринформ".

Политика Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать уголовное дело о возможном захвате власти бывшим президентом страны Петром Порошенко, говорится в материалах суда.

Теннис Хачанова проверяли на допинг чаще других теннисистов в 2018 году Другие россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина проходили тестирование 26 и 25 раз соответственно, а Мария Шарапова сдавала анализы на допинг 19 раз.

Технологии В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.