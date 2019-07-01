Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»Вести.Ru 02:10
Центробанк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "РАМ Банк" (Москва). Как поясняется на сайте регулятора, решение принято из-за неоднократного нарушения законов о банковской деятельности.
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Гаджеты
Компания Alibaba разработала собственный чип-процессор
Alibaba Group в четверг представила свой первый чип-процессор собственной разработки - китайские компании стремятся к самодостаточности в полупроводниковой промышленности в условиях торговой войны между США и Китаем, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 15:29
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика
Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться
Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом
МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено в 11:22
Политика
Трамп заявил, что винит Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.
Обновлено в 16:39
Футбол
Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в среду
Обновлено в 07:29
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Транспорт
МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein
Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Спорт
Чупков выиграл ЧМ на 200 м брассом с мировым рекордом
На дистанции 200 метров брассом россиянин показал лучшее время, установив мировой рекорд. Его результат составил 2.06,12.
Обновлено в 08:34
Общество
Пэрис Хилтон собралась купить курорт в Закарпатье
Наследница международной сети отелей Пэрис Хилтон обдумывает покупку курортного комплекса в Закарпатье, передает "Укринформ".
Обновлено в 08:06
Политика
Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать уголовное дело о возможном захвате власти бывшим президентом страны Петром Порошенко, говорится в материалах суда.
Обновлено в 09:36
Теннис
Хачанова проверяли на допинг чаще других теннисистов в 2018 году
Другие россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина проходили тестирование 26 и 25 раз соответственно, а Мария Шарапова сдавала анализы на допинг 19 раз.
Обновлено в 13:36
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено в 11:41
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22