Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22

Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру05:00

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ аннулировал лицензию московского банка

РБК03:55

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Интерфакс03:06
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене

Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
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Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

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Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

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Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
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Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
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Политика

В Чечне переименуют родовое село Кадыровых

Обновлено в 13:19
Общество

Кировский депутат написал заявление за мем про него

Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».
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Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
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Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу

Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
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Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Футбол

В Туле начался матч «Арсенал» — «Динамо»

Матч первого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо» стартовал в эти минуты в Туле на стадионе «Центральный».
Обновлено в 13:00
Здоровье

В Орловской области зафиксирован первый случай отравления грибами

Управление Роспотребнадзора по Орловской области зарегистрировало первый в сезоне случай отравления грибами.
Обновлено в 06:15
Авто

Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

Обновлено в 09:08
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Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
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Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
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Власти Тувы объявили траур после гибели 9 человек в ДТП на реке Шуй

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил, что 12-13 июля по региону объявлен траур в связи со смертью девяти человек в ДТП на реке Шуй.
Обновлено в 10:57
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
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В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
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