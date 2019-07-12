Экономика
ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»RT на русском 01:30
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
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