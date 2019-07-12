Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка из топ-400РБК 03:11
Центробанк отозвал лицензию у московского Национального банка взаимного кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане
Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
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Интернет
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне
В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек
В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
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Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
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Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО
Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
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Экономика
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
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Без слитного купальника этим летом вообще никуда — актуальные тренды настойчиво подталкивают модниц закрывать больше: по мнению Елены Минзы, возможно, это связано с тем, что Европа все больше подстраивается под восточный мир.
Обновлено в 03:05
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Авто
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
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Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
«Игра престолов» возглавила битву сериалов с фильмами за зрителя
Настоящая битва фанатов разгорелась в интернете вокруг звезды "Игры престолов", а причиной стало новое фото актера Джейсона Момоа.
Обновлено в 03:15
Происшествия
17-летний аргентинский голкипер скончался после отбитого пенальти
Рамон Исмаэль Коронель, голкипер ФК «Юнион де Голондрина» из Аргентины, скончался, как только отбил пенальти.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать
В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
Обновлено в 03:27
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
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Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Финансы
Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Политика
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
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Происшествия
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Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
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