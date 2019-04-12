Экономика

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25

Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК02:05

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:03

ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «Аспект»

ФАН01:49

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35
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