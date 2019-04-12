Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25

Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".

Политика Какой депутат заработал больше всех, показала декларация Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Общество Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.

Футбол Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.

Общество В Липецке частично рухнула стена общежития На площади Мира в областном центре в одном из общежитий произошло обрушение стены, 12 апреля.

Общество Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.

Футбол «Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» Компания Key Capital Partners выступила финансовым консультантом и координатором финансирования «Реала».

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Шоу-бизнес Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.

Происшествия В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.

Политика Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.

Политика В НАТО решили усилить активность в Черном море Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что "пакет по Черному морю" приведет к большей активности альянса в регионе.

Общество Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.

Наука Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.

Экономика Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти» 28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Политика Польша не пустила российский парусник в свои воды Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".