Экономика
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25
Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Политика
Какой депутат заработал больше всех, показала декларация
Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Общество
В Липецке частично рухнула стена общежития
На площади Мира в областном центре в одном из общежитий произошло обрушение стены, 12 апреля.
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Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Кино
В Австралии создали кладбище для погибших героев «Игры престолов»
Есть на кладбище и семейные склепы.
Обновлено в 11:31
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Компания Key Capital Partners выступила финансовым консультантом и координатором финансирования «Реала».
Обновлено в 12:49
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика
Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
Обновлено в 13:45
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Политика
В НАТО решили усилить активность в Черном море
Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что "пакет по Черному морю" приведет к большей активности альянса в регионе.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено в 06:27
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»
Обновлено в 06:07