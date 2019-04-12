Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Известия 01:43
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора. В сообщении уточняется, что по величине активов на 1 апреля 2019 года «Аспект» занимал 343-е место в банковской системе страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Политика
Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты
Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.
Обновлено в 01:49
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Стали известны доходы 6-летнего сына Рудковской и Плющенко
Юный Александр оплачивает свою няню, водителя и покупает игрушки.
Обновлено вчера в 09:05
Музыка
Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»
Обновлено в 02:22
Общество
МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах
"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Теннис
Сара Эррани вышла в четвертьфинал турнира в Боготе
Спортсменки провели на корте 1 час и 6 минут. На счету Эррани четыре двойные ошибки и семь брейк-пойнтов из девяти.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти заключенного в СИЗО Барнаула
Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту смерти мужчины - заключенного в СИЗО Барнаула, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами
Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ
Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Алсу спровоцировала слухи о разводе
Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции после покупки С-400
Госдепартамент США перечислил риски, с которыми столкнется Турция, если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество
Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом
По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено вчера в 06:30
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борисов Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21