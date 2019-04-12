Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Rambler News Service 01:35

Банк России с 12 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного банка «Аспект», сообщил ЦБ.
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Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

РИА Новости01:39

ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «Аспект»

ФАН01:49

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:04

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Обновлено в 08:49
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Политика

Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

Обновлено в 09:16
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду.
Обновлено в 10:06
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Генпрокуратура РФ назвала причину пожара в кемеровской «Зимней вишне»

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года начался из-за замыкания электропроводки.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В ЛНР назвали потери ВСУ в Донбассе

В середине марта депутат Верховной рады Украины, основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий назвал потери украинских силовиков в Донбассе "космическими для современных войн".
Обновлено в 09:19
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Авто

Bentley может выпустить новый большой внедорожник

В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:29
Хоккей

«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым

Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Обновлено в 09:26
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Политика

Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
Обновлено в 09:16
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Политика

На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Политика

Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог

В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов

Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
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