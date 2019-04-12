Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Rambler News Service 01:35

Банк России с 12 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного банка «Аспект», сообщил ЦБ.
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ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:03

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

РИА Новости02:11

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК02:05

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аспект»

Агентство Москва01:49

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Первый частный луноход разбился при посадке

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В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Спорт

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Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Авто

Bentley может выпустить новый большой внедорожник

В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Баскетбол

«Лейкерс» и Люк Уолтон договорились о расторжении контракта

"Лейкерс" официально объявил о расторжении контракта с тренером Люком Уолтоном.
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Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.
Обновлено в 18:01
Космос

В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне

В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

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«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 14:33
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Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
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Обновлено в 08:35
Общество

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Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
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Происшествия

В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки

«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Экономика

ЦБ назвал уровень просроченной задолженности застройщиков

В начале декабря 2018 года Полякова говорила, что задолженность строительных компаний перед банками составила 632 млрд рублей, а уровень просрочки составил 10%.
Обновлено в 09:35
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Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Общество

Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий

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В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
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Samsung ликвидирует главный недостаток своих флагманских смартфонов

Обновлено в 14:18
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

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СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»

Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
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