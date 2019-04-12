Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Rambler News Service 01:35
Банк России с 12 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного банка «Аспект», сообщил ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Политика
Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»
Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Авто
Bentley может выпустить новый большой внедорожник
В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Баскетбол
«Лейкерс» и Люк Уолтон договорились о расторжении контракта
"Лейкерс" официально объявил о расторжении контракта с тренером Люком Уолтоном.
Обновлено в 16:20
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.
Обновлено в 18:01
Космос
В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне
В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
На Украине начнут вручать медали «За ранение»
«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Общество
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Экономика
ЦБ назвал уровень просроченной задолженности застройщиков
В начале декабря 2018 года Полякова говорила, что задолженность строительных компаний перед банками составила 632 млрд рублей, а уровень просрочки составил 10%.
Обновлено в 09:35
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Общество
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Обновлено в 09:34
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Хоккей
СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»
Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 18:27