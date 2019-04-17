Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банкаИзвестия 01:58

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка»

РИА Новости01:44

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

РБК02:09

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

ТАСС01:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Агентство Москва01:46

ЦБ РФ отозвал лицензию у Тройка-Д банка

Интерфакс02:15

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

RT на русском01:43

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200

Газета.Ru01:41
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Происшествия

В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 00:34
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Взрыв произошел на территории химзавода в Японии

На территории химзавода в Японии произошел взрыв.
Обновлено в 02:27
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Обновлено в 00:52
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

ФСБ ведет обыск на челябинском оборонном предприятии

УФСБ России по Челябинской области проводит обыски и выемку документов в специальном конструкторском бюро «Турбина», операция силовиков проходит в эти минуты.
Обновлено в 01:51
Политика

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Хоккей

«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Ежегодно с началом дачного сезона в России наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи, называющие это «огородной болезнью», предупреждают россиян от чрезмерных работ на своих участках, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:42
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Кокорин и Мамаев не явились на слушание в суд

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Дочь Алсу прогуливает школу из-за шоу «Голос.Дети»

Девочка и раньше имела условный звездный статус из-за своей мамы — певицы Алсу, но теперь она и сама работает как полноценный артист.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика

Президент Эквадора заявил о встречах Ассанжа с хакерами в посольстве

Президент Эквадора Ленин Морено обвинил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он неоднократно встречался с хакерами в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 00:48
Политика

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства

Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом

Стив Роллз, дебютировавший на профессиональном ринге в 2011 году, имеет 19 побед (10 досрочных) в 19 боях и занимает девятое место в рейтинге IBF (на одну строчку выше Головкина), однако ни разу еще не встречался с боксерами высокого уровня в официальных поединках.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД

Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Космос

Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС

Специалисты считают, что орбитальный лазер, размещенный на МКС, станет наиболее эффективным оружием для борьбы с опасным космическим мусором.
Обновлено вчера в 22:57
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