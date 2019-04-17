Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банкаИзвестия 01:58
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Беларуси сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:05
Политика
Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества
Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Мамаев посоветовал пострадавшим «не держать обиду внутри всю жизнь»
Футболист Павел Мамаев считает, что пострадавшие от него и его друзей не должны таить обиду на них, поскольку им был нанесен не настолько серьезный вред.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Как инновации возвращают пациентов с гемофилией к жизни
Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв, который сам столкнулся с гемофилией, рассказал каждые три года совместно с врачами и социологами проводится исследование качества жизни пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 12:47
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Кино
В Сети появился финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который рассказывает об одном из самых сильных мутантов во вселенной – Джин Грей.
Обновлено в 12:45
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Выборы в парламент Финляндии признали состоявшимися
Выборы в парламент Финляндии состоялись 14 апреля.
Обновлено в 12:57
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Интернет
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане
Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Кино
Disney отменил пресс-показы в России фильма «Мстители: Финал»
Ранее iReactor писал, что премьера картины «Мстители: Финал» должна будет состояться в России с 18 по 25 апреля текущего года.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Обновлено в 12:56
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й перерыв)
Обновлено в 09:59
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07