ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банкаИзвестия 01:58

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Армия и оружие 100 лет назад большевики создали части особого назначения 100 лет назад партия большевиков учредила части особого назначения, которые должны были противостоять "контрреволюции", а на деле стали карательными отрядами, отбирая у крестьян продовольствие и жестоко подавляя стихийные выступления.

Общество Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.

Политика Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.

Политика МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.

Политика Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

Авто Начались продажи нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод начал продажи «внедорожной» версии «Буханки» — УАЗ «Комби Трофи».

Происшествия В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.

Происшествия Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Политика Донбасс ждет российских паспортов Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.

Общество Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.

Хоккей «Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.

Политика Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Политика WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400 Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Наука Ученые назвали опасный для жизни пульс Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.

Политика Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Спорт Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».

Общество Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.

Общество Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.

Энергетика Нефть Brent впервые с ноября превысила отметку в $72 за баррель На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 71 доллара 98 центов за баррель (+0,36%).