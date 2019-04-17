Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банкаИзвестия 01:58
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Политика
Надежда Савченко решила участвовать в парламентских выборах в Раду
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
100 лет назад большевики создали части особого назначения
100 лет назад партия большевиков учредила части особого назначения, которые должны были противостоять "контрреволюции", а на деле стали карательными отрядами, отбирая у крестьян продовольствие и жестоко подавляя стихийные выступления.
Обновлено в 01:45
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Начались продажи нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод начал продажи «внедорожной» версии «Буханки» — УАЗ «Комби Трофи».
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей
Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Происшествия
У трассы в Приморье нашли коробку с гималайским медвежонком
Обновлено вчера в 22:29
Спорт
Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам
Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Одна улыбка на двоих: фанаты поражены, как сильно похожи Вера Брежнева и ее 10-летняя дочь
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть Brent впервые с ноября превысила отметку в $72 за баррель
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 71 доллара 98 центов за баррель (+0,36%).
Обновлено в 02:11
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено вчера в 02:50