Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка»БИЗНЕС Online 01:39
ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка». По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Политика
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Футбол
Права на показ чемпионата Румынии продали за 28 млн евро за сезон. «Матч ТВ» платит РПЛ 23,5 млн
Напомним, что в июле 2018 года канал «Матч ТВ» заключил с РПЛ соглашение о трансляции матчей на ближайшие четыре сезона за 1,7 миллиарда рублей в год, то есть примерно 23,5 млн евро.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Политика
Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет
Как сообщают "Известия" со ссылкой на Le Figaro, Макрон заявил, что желает восстановить собор Парижской богоматери в течение пяти лет.
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге
Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Apple и Qualcomm помирились друг с другом
Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Представлен интерьер абсолютно новой Hyundai Creta
Компания Hyundai на автосалоне в Шанхае рассекретила интерьер следующего поколения кроссовера ix25, продающегося на российском авторынке под названием Creta.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
На КПП на севере Алеппо в Сирии прогремел взрыв: трое погибших
Сообщается, что взрыв самодельной бомбы, сотрясший район Маабатли на севере Алеппо, прогремел рядом с КПП Аль-Джабха Аш-Шамия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), относящейся к отрядам Аль-Джейш Аль-Хурр (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 04:40
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Наука
Опасность контактных зоопарков озвучили учёные
Учёные из израильского Университета Ариэль озвучили опасность контактных зоопарков.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32