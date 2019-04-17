Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200Газета.Ru 01:41
По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
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Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
На Украине анонсировали подписание контрактов по закупке вооружения
Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал подписание в ближайшее время контрактов на закупку вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнёров.
Обновлено в 04:27
Технологии
Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик
В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Общество
Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными
Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Политика
Госдума приняла закон об устойчивой работе Рунета
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 16 апреля, приняла закон об устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Игры
Авторы The Last of Us: Part 2 сняли финальную сцену игры
Обновлено в 03:43
Спорт
Медведева ответила болельщику о своих возможностях
Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика
Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54