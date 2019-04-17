Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200Газета.Ru 01:41
По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
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Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Авто
Mitsubishi показала в Шанхае концептуальный гибрид e-Yi
В Шанхае автокомпания Mitsubishi презентовала новый концептуальный гибрид e-Yi, который продемонстрировал, каким будет серийный кроссовер этой модели.
Обновлено в 04:04
Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%
Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле
Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Политика
WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400
По данным издания, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил американской стороне, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными.
Обновлено в 00:08
Футбол
«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 04:29
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев
Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
Обновлено в 02:33
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Интернет
TikTok запретили в Индии за распространение порно
Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»
Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Климкин назвал деградацией поддержку Сталина в России
Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Историческая правда» резко раскритиковал результаты опроса среди россиян об отношении к роли Иосифа Сталина в истории страны.
Обновлено в 01:39
Игры
Bloomberg нашел в России двух новых долларовых миллиардеров из Вологды
В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появилось два новых представителя России.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Авто
Genesis показал концепт миниатюрного электрического хэтчбека Mint
После нескольких тизеров Genesis официально представил совершенно новую концептуальную модель Mint, которая представляет собой миниатюрный электрический хэтчбек.
Обновлено вчера в 23:41
Музыка
Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея
На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00