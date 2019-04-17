ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200Газета.Ru 01:41

По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Авто Mitsubishi показала в Шанхае концептуальный гибрид e-Yi В Шанхае автокомпания Mitsubishi презентовала новый концептуальный гибрид e-Yi, который продемонстрировал, каким будет серийный кроссовер этой модели.

Экономика Эталон в I квартале увеличил продажи на 47% Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Политика WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400 По данным издания, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил американской стороне, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными.

Футбол «Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Политика Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Интернет TikTok запретили в Индии за распространение порно Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.

Политика Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил» Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.

Спорт Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Хоккей Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019 К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Экономика «Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря» Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Политика Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".

Политика Климкин назвал деградацией поддержку Сталина в России Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Историческая правда» резко раскритиковал результаты опроса среди россиян об отношении к роли Иосифа Сталина в истории страны.

Игры Bloomberg нашел в России двух новых долларовых миллиардеров из Вологды В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появилось два новых представителя России.

Происшествия Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.