Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка»БИЗНЕС Online 01:39

ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка». По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Информация Банка России от 17 апреля 2019 г. «Об отзыве у АО „ТРОЙКА-Д БАНК“ лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Гарант08:27

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

RT на русском01:43

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

РБК02:09

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

ТАСС01:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Агентство Москва01:46

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Москва 2402:19

Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка»

Вечерняя Москва01:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню

Обновлено в 02:24
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Обновлено в 05:25
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Суд отложил заседание по бракоразводному процессу Аршавиных

Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных до 4 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур мечтает родить девочку

33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Политика

Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:32
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:39
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Суд вынес приговор экс-замгубернатора Мурманской области

Обновлено в 07:24
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций

Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

Самолет, летевший из Владивостока в Москву с главой Приморья Олегом Кожемяко на борту, экстренно сел в Красноярске, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дарья Сметанина.
Обновлено в 08:19
Политика

Российские двигатели для самолета-амфибии Бе-200 заменят украинские

В качестве силовой установки на гидросамолете Бе-200 в настоящий момент используют двигатели Д-436ТП, выпускаемые на украинском предприятии (Мотор-Сич и УМПО).
Обновлено в 07:18
Политика

Штаб Порошенко попросил изменить время дебатов из-за Зеленского

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой изменить время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на телевидении, обязательных с точки зрения законодательства.
Обновлено в 08:12
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Технологии

Вы только не пугайтесь, это тот же «Интерфакс»!

Все главные новости теперь всегда видны в первом экране.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное