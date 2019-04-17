Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка»БИЗНЕС Online 01:39
ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка». По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.
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