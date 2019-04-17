Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка»БИЗНЕС Online 01:39

ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка». По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.
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Информация Банка России от 17 апреля 2019 г. «Об отзыве у АО „ТРОЙКА-Д БАНК“ лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Гарант08:27

Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка»

Вечерняя Москва01:42

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

РБК02:09

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

ТАСС01:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Агентство Москва01:46

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

RT на русском01:43

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Москва 2402:19
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