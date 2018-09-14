Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ БанкаИзвестия 01:53

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк. Об этом в пятницу, 26 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва 2402:38

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Агентство Москва02:03

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

ТАСС01:35

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Финмаркет01:45

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Вечерняя Москва01:41

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

RT на русском01:40

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

Интерфакс01:49
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Строящийся рядом с Большим адронным коллайдером (БАК) жилой комплекс получит встроенную геотермальную энергетическую систему.
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Прокуратура Свердловской области направила в региональное УМВД материалы проверки высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего защитников сквера в Екатеринбурге «бесами».
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Политика

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В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
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Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
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