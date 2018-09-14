Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ БанкаИзвестия 01:53
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк. Об этом в пятницу, 26 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
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Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Наука
Большой адронный коллайдер сможет обогреть дома излишками тепла
Строящийся рядом с Большим адронным коллайдером (БАК) жилой комплекс получит встроенную геотермальную энергетическую систему.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
На Урале полиция проверит слова Соловьева о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области направила в региональное УМВД материалы проверки высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего защитников сквера в Екатеринбурге «бесами».
Обновлено в 06:48
Экономика
Россияне стали чаще ездить в Крым
Россияне стали чаще отдыхать в Крыму, и доля полуострова в структуре бронирования туров внутри страны этим летом увеличилась с 39% до 45%.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима
В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
Обновлено в 07:20
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Политика
США призвали Турцию не разворачивать С-400
Обновлено в 01:54
Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Здоровье
Столичные медики проведут лекции и мастер-классы в парках
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Компания Xiaomi готовит доступные 4К-телевизоры Redmi
Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.
Обновлено в 07:15
Музыка
Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Мать Бузовой рассказала, как ее дочь заработала больше $4 млн за год
Мать телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой рассказала, как ее дочь смогла заработать более 4 миллионов долларов за год и попасть на второе место списка самых успешных молодых звезд российского шоу-бизнеса, составленного журналом Forbes.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Обновлено в 07:05
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено вчера в 08:07
Игры
Игра World War Z принесла издателю Focus Home более 40% дохода
Обновлено в 06:36