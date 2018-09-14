Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»ТАСС 01:35
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 296-е место в банковской системе РФ.
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Согласно информации компании SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида Пресс-служба NASA сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу стартовала к Международной космической станции, передает Интерфакс.
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Россиян предупредили о подорожании конфет
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Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
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Курс грузинского лари обновил антирекорд
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Кличко вновь не смог выговорить слово
Обновлено вчера в 11:41
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Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
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На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
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Энергетика
Переизбыток на рынке СПГ сохранится до середины 2020 года: НОВАТЭК
На мировом рынке СПГ (сжиженного природного газа) наблюдается переизбыток предложения из-за сокращения потребления газа на фоне теплой погоды.
Обновлено в 02:41
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Скончался актер Анатолий Торопов
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Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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Уральский фестиваль «Старый Новый Рок» прекращает существование
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ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
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Общество
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По данным Синенкова, ветер будет северо-восточный со скоростью 3 – 8 м / с, атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Как отметил синоптик, ранее самыми теплыми днями месяца стали 1 и 22 июля, когда воздух в Москве прогрелся до + 26, 5 градуса.
Обновлено в 01:55
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
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