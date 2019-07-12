Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Частного расчетно-кассового центра»Москва 24 02:20
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр". Об этом сообщается на сайте регулятора. Как сказано в приказе ЦБ, с 12 июля небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" лишена лицензии на ведение банковских операций.
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Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
В Саратовской области с начала весенне-летнего периода 848 человек заболели мышиной лихорадкой. В больницах остаются 162 инфицированных.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Путешествия
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес
Савельева поделилась архивным детским видео
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой
Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Обмануть смерть. Как технологии позволят увеличить продолжительность жизни?
Глава Минздрава считает, что продолжительность жизни можно увеличить до 120 лет.
Обновлено в 17:09
Экономика
Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах
Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено в 21:17
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Кино
В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»
Обновлено в 12:02
Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
Россиян пригласят на курсы по воспитанию детей
Документ направлен на то, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются родители в воспитании школьников.
Обновлено в 10:02
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
Обновлено в 16:13
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Культура
В Судаке художники со всей России провели фестиваль уличного искусства
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.
Обновлено в 12:04
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Общество
Социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин.
Обновлено в 07:25