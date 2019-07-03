Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33

2 фото
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк РФ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

Аргументы и Факты03:40

Банк России отозвал лицензии компании «Страховые инвестиции»

News.ru03:36

ЦБ отозвал лицензии у компании «Страховые инвестиции» из-за ее отказа от страховой деятельности

Банки.ру03:33

Компания «Страховые инвестиции» из Башкортостана лишилась лицензии ЦБ

МИР 2403:11

ООО «Страховые инвестиции» отказалось от страховой деятельности

Агентство страховых новостей03:06

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

ТАСС02:33

«Страховые инвестиции» сдали часть лицензий

Саминвестор02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика

«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сеть

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России

Обновлено в 03:31
Авто

Назвали топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро

Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:15
Кино

Новым режиссером «Флэша» может стать автор «Оно»

Обновлено в 03:32
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено вчера в 00:47
Футбол

Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова»

Обновлено вчера в 13:46
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Российский форвард Артемий Панарин выбрал игровой номер в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено вчера в 09:34
Энергетика

ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин

Банк России рассчитывает, что меры правительства по стабилизации цен на топливном рынке будут эффективными после окончания соглашения с нефтяными компаниями — сработает либо экономический механизм, либо новые соглашения.
Обновлено в 02:40
Общество

В Португалии ребенку за два месяца собрали €2 млн на «самое дорогое лекарство в мире»

Семья в Португалии смогла собрать почти €2 млн, чтобы оплатить "самое дорогое лекарство в мире" для двухмесячной девочки.
Обновлено в 03:08
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Кургане пьяная девушка упала с балкона 3 этажа

Обновлено в 02:37
Политика

Пожаловавшимся Путину беженцам из Донбасса дали российское гражданство

Обновлено в 03:16
Футбол

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное