Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
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Экономика
«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сеть
Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро
Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Спорт
Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено вчера в 16:15
Кино
Новым режиссером «Флэша» может стать автор «Оно»
Обновлено в 03:32
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено вчера в 00:47
Футбол
Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова»
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин выбрал игровой номер в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин
Банк России рассчитывает, что меры правительства по стабилизации цен на топливном рынке будут эффективными после окончания соглашения с нефтяными компаниями — сработает либо экономический механизм, либо новые соглашения.
Обновлено в 02:40
Общество
В Португалии ребенку за два месяца собрали €2 млн на «самое дорогое лекарство в мире»
Семья в Португалии смогла собрать почти €2 млн, чтобы оплатить "самое дорогое лекарство в мире" для двухмесячной девочки.
Обновлено в 03:08
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Кургане пьяная девушка упала с балкона 3 этажа
Обновлено в 02:37
Футбол
Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01