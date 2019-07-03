Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Политика
Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
Информация о гибели моряков в глубоководном аппарате будет раскрыта частично, так как является гостайной.
Обновлено в 11:46
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию
На американском рынке появилась особая версия Lexus LS под названием Inspiration Series.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова
Серпуховский суд Подмосковья в среду продлил на три месяца арест экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Технологии
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Футбол
РФС подписал соглашения с «Газпромбанком» и РЖД
"Газпромбанк" и РЖД стали официальными партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика
Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний
Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Экономика
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14