Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33

Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
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ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций»

Право.ру06:15

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

ТАСС02:33

Банк России отозвал лицензии компании «Страховые инвестиции»

News.ru03:36

ЦБ отозвал лицензии у компании «Страховые инвестиции» из-за ее отказа от страховой деятельности

Банки.ру03:33

Компания «Страховые инвестиции» из Башкортостана лишилась лицензии ЦБ

МИР 2403:11

Центробанк РФ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

Аргументы и Факты03:40

«Страховые инвестиции» сдали часть лицензий

Саминвестор02:04
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Шоу-бизнес

Звезда «Орла и решки» перестала скрывать роман с сыном Ефремова

Обновлено в 10:32
Политика

В МИД РФ назвали непозволительными слова президента Грузии о России

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о России являются непозволительными для представителя страны, они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено в 10:27
Политика

Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Информация о гибели моряков в глубоководном аппарате будет раскрыта частично, так как является гостайной.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 07:01
Авто

Lexus LS получил лимитированную версию

На американском рынке появилась особая версия Lexus LS под названием Inspiration Series.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

Обновлено в 06:34
Авто

В России продажи Haval выросли на 300%

В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Обновлено в 10:34
Политика

В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Появилась новая информация о погибших в Баренцевом море подводниках

Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

Серпуховский суд Подмосковья в среду продлил на три месяца арест экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Технологии

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Обновлено в 12:03
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Футбол

РФС подписал соглашения с «Газпромбанком» и РЖД

"Газпромбанк" и РЖД стали официальными партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний

Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
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