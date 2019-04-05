Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»ТАСС 01:51
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ, сообщает регулятор.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
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