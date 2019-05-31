Экономика
ЦБ отозвал лицензию у кемеровского КемсоцинбанкаВедомости вчера в 22:06
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов АО «Кемсоцинбанк» занимает 320-е место в банковской системе России.
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Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Здоровье
В Волгоградском перинатальном центре открылась обновленная поликлиника
Накануне Дня защиты детей в Волгоградском областном перинатальном центре №2 торжественно открыли поликлинику, где после обновления появилась комфортная зона отдыха и детский уголок.
Обновлено в 06:30
Политика
Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может "пободаться" с США ракетами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Политика
ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается со стороны властей Британии психологическим пыткам.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Наука
В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе
В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Общество
Собянин вручил награды многодетным семьям
Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Космос
NASA сняло на видео странные лучи из космоса
Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Суд оставил врио начальника УФНС по Ростовской области под стражей
Сегодня, 31 мая, Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию по делу руководителя региональной налоговой службы Ирины Александровой.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин присвоил воронежскому аэропорту имя Петра I
Международному аэропорту "Воронеж" (Чертовицкое) присвоено имя Петра I. Напомним, переименование аэропортов прошло в рамках проекта "Великие имена России".
Обновлено в 08:30
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Здоровье
На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.
Обновлено в 08:51
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43