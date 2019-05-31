Экономика

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского КемсоцинбанкаВедомости вчера в 22:06

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов АО «Кемсоцинбанк» занимает 320-е место в банковской системе России.
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В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского Кемсоцинбанка

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Газета.Ruвчера в 22:16

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

RT на русскомвчера в 21:59

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено 29 мая в 12:58
Экономика

В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Космос

NASA сняло на видео странные лучи из космоса

Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Авто

Пару коллекционных Aston Martin продают в России за 762 млн рублей

Стоимость для российского рынка установлена на отметке в 762 млн рублей за пару автомобилей.
Обновлено в 05:44
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Транспорт

В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках

На столичных улицах появились инспекторы-роллеры, которые будут контролировать оплату стоянки.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский назначил новый состав СНБО

В новый состав СНБО входят: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Баканов; глава АП Богдан; секретарь СНБО Данилюк; министр финансов Маркарова; замглавы АП Пристайко и Рябошапка; начальник Генштаба Хомчак.
Обновлено в 08:40
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Общество

Шедевр Леонардо да Винчи из коллекции Эрмитажа покажут в Италии

Как отмечает ТАСС, полотно да Винчи было выкуплено Императорским Эрмитажем у супруги придворного архитектора Леонтия Бенуа в 1914 году.
Обновлено в 12:00
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов

Обновлено в 11:19
Здоровье

Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

Обновлено в 07:58
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Кино

Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Девочка из России упала с балкона отеля в Турции

Обновлено в 10:11
Здоровье

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ состоится открытие выставки «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Медицинский детектив»

Военно-медицинский музей предлагает всем поучаствовать в медицинском детективе.
Обновлено в 09:57
Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество

Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг сообщения о тяжелой болезни режиссера

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

София Ротару поздравила внучку с днем рождения

София Ротару поздравила внучку с днем рождения — 30 мая Соне Евдокименко исполнилось 18 лет, передает «Утро.ру».
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Ноутбук MacBook Pro американского диджея загорелся у него на коленях

Пару дней назад у американского диджея White Panda задымился его 15-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 09:05
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Обновлено в 11:48
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
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