Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Газета.Ruвчера в 22:16

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

RT на русскомвчера в 21:59

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков

Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи

Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника

Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика

Uber потерял $1 млрд за I квартал в качестве публичной компании

Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках

Обновлено вчера в 10:54
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Космос

Роскосмос объявил набор в новый отряд космонавтов

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Финансы

Внешний госдолг Белоруссии за январь-апрель снизился на 1,3%

Внешний государственный долг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на $0,2 млрд, или на 1,3%, сообщает министерство финансов.
Обновлено в 06:18
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Музыка

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Кино

Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
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