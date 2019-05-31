Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия
На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков
Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Авто
Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Uber потерял $1 млрд за I квартал в качестве публичной компании
Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Космос
Роскосмос объявил набор в новый отряд космонавтов
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Финансы
Внешний госдолг Белоруссии за январь-апрель снизился на 1,3%
Внешний государственный долг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на $0,2 млрд, или на 1,3%, сообщает министерство финансов.
Обновлено в 06:18
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Кино
Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50