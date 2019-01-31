Экономика

ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотниРБК 16:07

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора. Банк был зарегистрирован еще в октябре 1990 года.
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Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован
 на сайте регулятора.
РБК16:07

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ЦБ лишил лицензии «Камчаткомагропромбанк»из-за «недобросовестных действий»

Народные новости17:49

ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

ТАСС15:48

Центробанк отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

Московский Комсомолец16:10

ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни

РБК16:07

«Камчаткомагропромбанк» лишился лицензии по решению ЦБ

РЕН ТВ15:50

ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка

Коммерсантъ15:49

ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»

RT на русском16:11
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Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Обновлено в 04:40
Происшествия

Задержан начальник штаба МВД Ингушетии

В Ингушетии задержали начальника штаба регионального МВД по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 16:10
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Наука

Названа новая опасность домашних кошек

Обновлено в 13:09
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб

Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Происшествия

По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний

Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР

Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
Авто

Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Космос

Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида

Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Политика

Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него

Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, отверг все подозрения в нарушениях и заявил, что не собирается покидать свой пост, передает LETA.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения

Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Интернет

Facebook платила пользователям за установку следящей программы

Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Политика

Украинский министр съел торт в виде руин Кремля

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Политика

Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выступил против раскрытия материалов по делу в отношении Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами

В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Общество

В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Музыка

Питер Джексон снимет новый документальный фильм о The Beatles

Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет новый документальный фильм о культовой британской поп-группе The Beatles.
Обновлено в 13:23
Наука

Ученые: Частое употребление алкоголя приводит к повреждению ДНК

Частое употребление спиртных напитков приводит к дальнейшему повреждению ДНК.
Обновлено в 07:18
Авто

Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»

Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Авто

Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара

Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Гаджеты

Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 30 января сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25 до 2,5% годовых, сообщается на сайте американского регулятора.
Обновлено в 14:26
Футбол

«Ювентус» вылетел из Кубка Италии после разгрома от «Аталанты»

Обновлено в 17:32
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