Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»RT на русском 02:15
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Армия и оружие
Литва вступила в новую войну. Но «враг» остался тот же
Под кибератаками — министр обороны Литва озаботилась охраной своего виртуального пространства после того, как 10 июня 2015 года неизвестные хакеры взломали портал Объединенного штаба вооруженных сил страны и выложили на сайте информацию о том, что цель начавшихся в странах Балтии и Польше учений НАТО Saber Strike — подготовка к аннексии Калининградской области.
Обновлено в 01:00
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Футбол
Два очка Руни помогли «Ди Си Юнайтед» разгромить «Цинциннати»
«Ди Си Юнайтед» на выезде со счетом 4:1 разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 01:56
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Авиакомпании обяжут представлять подробную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее получаса до вылета.
Обновлено в 01:22
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp
Кельбер заявил, что «персональные данные могут попасть не в те руки».
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
«Галатасарай» арендовал хавбека Сери у «Фулхэма»
Полузащитник "Фулхэма" Жан-Микаэль Сери будет выступать на правах аренды за "Галатасарай" в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт турецкой команды.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Обновлено вчера в 18:35
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Наука
Wi-Fi негативно влияет на пищевую мотивацию пчел
Отмечается, что в течение двух лет отечественные исследователи изучали, как обычный Wi-Fi-роутер отражается на пищевом поведении пчелы, сохраняет ли он мотивацию на еду, в том числе условный рефлекс на запах в кратковременной и долговременной памяти.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры
Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.
Обновлено в 01:35
Футбол
Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Обновлено вчера в 23:56