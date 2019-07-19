Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
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Дагестанскому депутату Раджабову продлили арест
Срок ареста депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова продлен на четыре месяца.
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По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков.
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Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.
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Общество
Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
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Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
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«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
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Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
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«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
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В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
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Обновлено вчера в 23:48
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено 17 июля в 09:14
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
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Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
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Триппьер: «Играть за Симеоне – это привилегия. Он один из лучших тренеров в мире»
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Общество
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
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Огромный НЛО засекли возле Солнца
Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.
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Технологии
Google утроил выплату за найденные в Chrome уязвимости
Корпорация Google в 2010 году запустила программу вознаграждений за найденные в Chrome уязвимости.
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«Валенсия» подпишет полузащитника «Лилля»
Леан перешел в "Лилль" из "Спортинга".
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Речь идет, в частности, о разработке гиперзвуковых двигателей и создании в течение ближайших четырех лет гиперзвуковых ракет класса «воздух-воздух», способных запускаться с существующих и перспективных самолетов.
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Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны
Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны, к такому выводу пришли специалисты компании BankMyCell, предлагающей обменивать старые смартфоны на новые.
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Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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