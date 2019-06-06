Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»ТАСС вчера в 21:52
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.
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Политика
Трамп угрожает Китаю повысить пошлины на $300 млрд
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей
На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа
Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную основную камеру
Каждая из версий смартфонов получит уникальные особенности, которые позволят покупателям сделать более уверенный выбор в пользу одного из устройств.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
Обновлено в 03:55
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной
Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб
«В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 04:15
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Сергей Дугин уволил своего заместителя, который может стать фигурантом уголовного дела
6 июня замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности.
Обновлено в 02:58
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 13:15