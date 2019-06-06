Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»ТАСС вчера в 21:52

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм финанс»

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

РИА Новости01:37

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

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ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Газета.Ru01:47

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