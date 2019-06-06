Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»ТАСС вчера в 21:52
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.
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Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Почему россияне боятся потерять работу
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Технологии
Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте»
Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Финансы
Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах
Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Авто
«Автотор» планирует подписать СПИК в начале июля
ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»
Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Космос
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Космос
Астрономы рассмотрели кольцо вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
Обновлено вчера в 14:04
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальный трагичный финал фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка", который должен был завершиться менее позитивно, пишет inforeactor.ru.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Игры
В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection
Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
Обновлено вчера в 10:28