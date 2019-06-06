Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»Известия вчера в 22:01
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня. Об этом говорится в опубликованном приказе регулятора.
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Политика
Назарбаев объяснил свой уход в отставку
Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента Казахстана тем, что беспокоился о стабильности государства и будущем граждан страны.
Обновлено в 04:31
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО
Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.
Обновлено в 01:25
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.
Обновлено в 01:00
Общество
«ВКонтакте» запустила ленты городских новостей
На первом этапе в городской ленте новостей появятся материалы местных СМИ, популярных пользователей и сообществ, заранее отобранных региональными представителями «ВКонтакте».
Обновлено в 03:56
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Технологии
Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей
Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле
От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.
Обновлено в 02:24
Авто
Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Экономика
Магазины начнут продавать россиянам еду в долг
Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
Обновлено в 06:08
Политика
МИД объяснил отсутствие Мадуро на ПМЭФ
В Министерстве иностранных дел объяснили отсутствие президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургском международном экономическом форуме, стартовавшем сегодня в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта
Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
СКА подписал хоккеиста НХЛ Лехтеря
Хоккейный клуб СКА подписал игрока "Фладельфии" Йори Лехтеря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Авто
Haval объявил цену на новый кроссовер F7
Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей
Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Футбол
Власти Татарстана не подтвердили уход Бердыева из «Рубина»
В руководстве Татарстана не подтвердили информацию об отставке главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26