Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»Известия вчера в 22:01

Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня. Об этом говорится в опубликованном приказе регулятора.

Политика Назарбаев объяснил свой уход в отставку Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента Казахстана тем, что беспокоился о стабильности государства и будущем граждан страны.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Политика В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Закрываются из-за убытков Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике "рождаемости" предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.

Общество «ВКонтакте» запустила ленты городских новостей На первом этапе в городской ленте новостей появятся материалы местных СМИ, популярных пользователей и сообществ, заранее отобранных региональными представителями «ВКонтакте».

Политика Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.

Технологии Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.

Здоровье Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.

Авто Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.

Экономика Магазины начнут продавать россиянам еду в долг Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.

Политика МИД объяснил отсутствие Мадуро на ПМЭФ В Министерстве иностранных дел объяснили отсутствие президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургском международном экономическом форуме, стартовавшем сегодня в Санкт-Петербурге.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Здоровье Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.

Хоккей СКА подписал хоккеиста НХЛ Лехтеря Хоккейный клуб СКА подписал игрока "Фладельфии" Йори Лехтеря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Армия и оружие ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

Авто Haval объявил цену на новый кроссовер F7 Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.

Шоу-бизнес Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Футбол Власти Татарстана не подтвердили уход Бердыева из «Рубина» В руководстве Татарстана не подтвердили информацию об отставке главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева.

Футбол Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.