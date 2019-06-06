Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»BFM.ru 01:37

Банк России отозвал с 6 июня лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм финанс»

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

РБК01:48

Отделение банка «Взаимодействие» в Новосибирске прекратило клиентские операции

ТАСС03:31

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

RT на русском01:50

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

ПРАЙМ01:38

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Газета.Ru01:47

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

РИА Новости01:37
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
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Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

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В квартире заместителя главы Нягани обнаружили бордель

В Нягани правоохранительные органы прикрыли бордель с проститутками, который располагался в квартире заместителя главы города Виктора Манухина.
Обновлено в 04:35
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Политика

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

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Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Общество

Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»

Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.
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В Германии задержаны монгольские дипломаты с 70 кг героина

Выяснилось, что монгольские дипломаты, a также их автомобиль, прошли аккредитацию в Турции, а это значит, что дипстатус на территории Германии был недействительным.
Обновлено в 08:34
Политика

Кучма предложил снять блокаду Донбасса

Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
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Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными

Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Авто

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Политика

В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения

Обновлено вчера в 22:43
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика

Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики

Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.
Обновлено в 07:45
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Технологии

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы

Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Обновлено в 07:52
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