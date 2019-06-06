Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»BFM.ru 01:37
Банк России отозвал с 6 июня лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».
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Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Происшествия
В квартире заместителя главы Нягани обнаружили бордель
В Нягани правоохранительные органы прикрыли бордель с проститутками, который располагался в квартире заместителя главы города Виктора Манухина.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Общество
Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Германии задержаны монгольские дипломаты с 70 кг героина
Выяснилось, что монгольские дипломаты, a также их автомобиль, прошли аккредитацию в Турции, а это значит, что дипстатус на территории Германии был недействительным.
Обновлено в 08:34
Политика
Кучма предложил снять блокаду Донбасса
Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Авто
Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Обновлено вчера в 22:43
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики
Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.
Обновлено в 07:45
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Технологии
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы
Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Обновлено в 07:52